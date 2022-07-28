Липень, 28 в 9:54

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країна готова до будь-якого військового зіткнення зі США.

– Я ще раз даю зрозуміти, що КНДР повністю готова до конфронтації зі США. Наші збройні сили ретельно підготовлені до реагування на будь-яку кризу, і ядерне військове стримування нашої нації також повністю готове мобілізувати свою абсолютну силу вірно, точно та швидко для виконання своєї місії, – каже він.

Також Кім Чен Ин висловився щодо дій США, назвавши їх двозначними.

– Двозначні дії Сполучених Штатів, які всі звичайні дії наших збройних сил називають “провокацією” та “загрозою” і одночасно проводять великомасштабні спільні військові навчання, які серйозно загрожують нашій безпеці, – це буквально грабіж, – каже президент Північної Кореї.

Нагадаємо, що раніше північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив про повну підтримку Путіна в його війні проти України.

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Джерело: Yonhap