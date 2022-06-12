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Факти / Світ / Росія

Очільник КНДР зізнався у повній підтримці Путіна

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Кім Чен Ин
Фото: Getty Images

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив про повну підтримку Путіна у його війні проти України.

Про це повідомляє державна агенція Північної Кореї KCNA.

Так, Кім Чен Ин називає розв’язану Кремлем широкомасштабну війну проти України “справедливою справою для захисту гідності, безпеки та прав на розвиток країни”.

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А ще північнокорейський лідер заявив, що цінує дружбу з Путіним та дорожить корейсько-російськими відносинами.

Крім того, лідер КНДР сподівається та розвиток та розширення “добросусідських відносин” з режимом Кремля.

Нагадаємо, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що росіяни подали заявку на батл проти Північної Кореї за звання головного світового вигнанця.

Варто зазначити, що до цього єдиним, хто висловив підтримку злочинних дій Путіна був самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. При цьому сам Лукашенко намагається уникнути прямої участі у війні в Україні.

До речі, він раніше відкрито заявив, що у Білорусі панує диктатура.

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