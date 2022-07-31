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Бензин здешевшав, преміальний дизель здорожчав: ціни на пальне в Польщі 31 липня

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Траса в Польщі
Фото: Depositphotos

В останній день липня на автозаправних станціях (АЗС) у Польщі знизилися ціни майже на всі види пального.

Зокрема, бензин марки А-95 сьогодні в середньому коштує 7,16 злотих за літр (це 55,3 грн за курсом Національного банку України станом на 31 липня). Напередодні водії купували це пальне за ціною 7,18 злотих/літр.

Здешевшав і бензин марки А-98 – до 7,75 злотих за літр (59,8 грн) у порівнянні з 7,77 злотих/літр днем раніше.

Зараз дивляться

Середня вартість літра дизпалива знизилася до 7,46 злотих (57,6 грн) з 7,48 злотих у суботу.

Водночас дещо здорожчав преміальний дизель – до 7,71 злотих/літр (59,5 грн). Напередодні це пальне продавали на польських АЗС за середньою ціною 7,69 злотих за літр.

Середня ціна літра автогазу (LPG) сьогодні становить 3,26 злотих (25,2 грн). Це трохи дешевше, ніж у суботу (було 3,27 злотих/літр).

Середня вартість пального в Польщі дещо коливається залежно від воєводства. Наприклад, ціни на бензин А-95 варіюються від 6,67 злотих/літр (51,5 грн) у Вармінсько-Мазурському воєводстві до 7,50 злотих/літр (57,9 грн) у Куявсько-Поморському воєводстві.

Бензин А-98 найменше коштує в Нижньосілезькому воєводстві (6,94 злотих за літр, або 53,6 грн), а найбільше – в Лодзинському воєводстві (7,94 злотих/літр, або 61,3 грн).

Середні ціни на дизпаливо найнижчі у Великопольському воєводстві (7,35 злотих/літр, або 56,7 грн), а найвищі – в Опольському воєводстві (7,64 злотих/літр, або 58,96 грн).

Вартість пального в Україні

Ціни на пальне в Україні 31 липня майже не змінилися. Зокрема, бензин категорії А-95+ у середньому можна придбати на АЗС за 52 грн/л.

Вартість бензину А-95 знизилася на одну копійку і тепер становить 50,49 грн/л. Середня ціна на бензин А-92 залишилася без змін (49,65 грн/л).

Літр дизпалива в середньому коштує 55,36 грн/л. Водночас автогаз в Україні здешевшав на 14 копійок і тепер в середньому коштує 29,20 грн.

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Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl

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