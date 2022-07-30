Липень, 30 в 13:08

У суботу, 30 липня, на автозаправних станціях (АЗС) у Польщі здорожчав бензин марки А-98. Водночас трохи знизилася вартість автогазу.

Так, літр бензину А-98 сьогодні продають за середньою ціною 7,77 злотих (59,96 грн за курсом Національного банку України станом на 30 липня). Днем раніше це пальне коштувало 7,72 злотих/літр.

Водночас не змінилася середня вартість бензину марки А-95: як і напередодні літр коштує 7,18 злотих (55,4 грн).

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Трохи дешевше сьогодні можна придбати дизельне паливо – в середньому за 7,48 злотих за літр (57,7 грн), у порівнянні з 7,49 злотих/літр у п’ятницю.

Середня вартість преміального дизеля за добу не змінилася і становить 7,69 злотих за літр (59,3 грн).

Дещо знизилися середні ціни на автогаз (LPG) – до 3,27 злотих за літр (25,2 грн) з 3,28 злотих/літр напередодні.

Середні ціни на пальне в Польщі варіюються залежно від воєводства. Зокрема, бензин А-95 найдешевше можна придбати у Вармінсько-Мазурському воєводстві (6,72 злотих/літр, або 51,9 грн). Найдорожче це пальне коштує в Куявсько-Поморському воєводстві (7,38 злотих/літр, або 56,95 грн).

Вартість бензину А-98 варіюється від 7,08 злотих за літр (54,6 грн) у Куявсько-Поморському воєводстві до 7,98 злотих/літр (61,6 грн) в Опольському воєводстві.

Дизельне пальне найменше коштує в Свентокшиському воєводстві (7,32 злотих/літр, або 56,5 грн), а найбільше – в Любуському воєводстві (7,67 злотих/літр, або 59,2 грн).

Скільки коштує пальне в Україні

Ціни на бензин та дизпаливо в Україні протягом останнього тижня майже не змінювалися. Водночас вартість автогазу зменшилася за п’ять днів на 1 грн.

Зокрема, середня вартість бензину А-95 стартує від 49,50 грн за літр, А-92 можна придбати щонайменше за 49 грн за літр.

Ціни на дизпаливо варіюються від 54 до 57,90 грн за літр. Вартість автогазу впала до 29,3 грн за літр.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl