Лукашенко став майже повністю залежним від Росії – британська розвідка

Липень, 31 в 13:09

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко став майже повністю залежним від Російської Федерації.

Про це в розвідці Міністерства оборони Великої Британії повідомили 31 липня.

Такого висновку в оборонному відомстві дійшли, проаналізувавши останні події та заяви Олександра Лукашенка.

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Британські розвідники певні: у війні Росії проти України самопроголошений президент Білорусі продовжує слідувати лінії Москви.

Про це свідчить, зокрема, його заява від 21 липня про те, що Україна повинна прийняти вимоги Росії щодо припинення війни.

– Режим Лукашенка став ще більш авторитарним після запровадження смертної кари за “підготовку терористичних актів”. А безпідставні звинувачення про задуми Заходу щодо Білорусі та України, що лунають все частіше, імовірно, свідчать про те, що самопроголошений президент Білорусі став майже повністю залежним від Росії, – додають у британській розвідці.

Підтвердженням цих припущень, вважають у Міноборони Великої Британії, є і те, що 28 липня 2022 року Росія випустила щонайменше 20 ракет по Півночі України з території Білорусі.

– Це сталося після того, як Росія використала білоруську територію для здійснення основних ударів під час своєї невдалої спроби захопити Київ у лютому, – додали в розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

Нагадаємо, що 28 липня, у День української державності, російські війська випустили по Україні до двох десятків ракет різного класу.

Одним із трьох напрямків, звідки російські загарбники обстрілювали територію України, був аеродром Зябровка Гомельської області Білорусі. Звідти ворог гатив ракетами Іскандер.

До слова, 31 липня Білорусь вкотре продовжила перевірку бойової готовності своїх Збройних сил.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, триватимуть заходи до 6 серпня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 158-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence

Фото: Офіційний сайт президента РБ