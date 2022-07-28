Липень, 28 в 12:27

У четвер, 28 липня, російські війська випустили по Україні до двох десятків ракет різного класу з трьох напрямків.

Про це поінформував речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, окупанти завдавали ракетних ударів по Україні з таких напрямків:

з акваторії Чорного моря – ракетами Калібр;

з району аеродрому Зябровка Гомельської області Білорусі – ракетами Іскандер;

з дальніх бомбардувальників Ту-22м3, які базуються на аеродромі Шайківка в РФ, – ракетами Х-22.

Загалом війська РФ випустили близько 20 ракет. На жаль, через важкість ураження таких повітряних цілей українській ППО цього разу не вдалося їх збити.

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Як відомо, зранку 28 липня в багатьох областях України лунала повітряна тривога.

Окупанти завдали ракетних ударів на півночі нашої держави, зокрема по одній із громад Вишгородського району Київської області. За даними Київської ОВА, зафіксовано п’ять прильотів, ще дві ракети збили сили ППО. Російські загарбники поцілили в об’єкт інфраструктури.

Крім того, на території Чернігівської області зафіксовано понад 10 прильотів ворожих ракет. Серія вибухів пролунала і в Чугуєві Харківської області.

В ніч на 28 липня окупанти також поцілили в парк Горького у Харкові.

Варто зазначити, що саме сьогодні українці вперше відзначають День української державності.