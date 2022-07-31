Білорусь знову змістила термін перевірки бойової готовності своїх Збройних сил

Липень, 31 в 8:03

Білорусь традиційно продовжила перевірку бойової готовності своїх Збройних сил.

Завершитися заходи мали сьогодні, 31 липня.

Однак у розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України є інформація про те, що цього разу перевірка бойової готовності ЗС РБ триватиме до 6 серпня.

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У Генштабі ЗСУ чергове зміщення термінів пояснюють не інакше, як бажанням скувати дії Сил оборони України.

Загалом же ситуація на Волинському та Поліському напрямках змін не зазнала.

Нагадаємо, що Міноборони Білорусі оголосило про старт раптової перевірки сил реагування 4 травня.

У відомстві заявили, що військові частини та підрозділи “відпрацюють питання приведення в бойову готовність, здійснять марш у призначені райони та виконають навчально-бойові завдання”.

Після того Білорусь регулярно продовжувала терміни на тиждень.

Крім того, 22 червня в Гомельській області, поблизу кордону з Україною, почалися мобілізаційні навчання Збройних сил Білорусі.

Спершу в РБ заявили, що триватимуть вони до 1 липня, а потім – до 9 липня, ще згодом – 16 липня.

Завершитись перевірка бойової готовності мала 31 липня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 158-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Міноборони Білорусі