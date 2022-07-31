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Пелосі відвідає країни в Індо-Тихоокеанському регіоні: Тайваню у списку немає

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Пелосі відвідає країни в Індо-Тихоокеанському регіоні: Тайваню у списку немає
Фото: Dreamstime

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідає країни Індо-Тихоокеанського регіону, проте серед них немає Тайваню.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Ненсі Пелосі.

Серед країн, які відвідає делегація Конгресу на чолі з Пелосі: Сінгапур, Малайзія, Південна Корея та Японія. Поїздка буде присвячена взаємній безпеці, економічному партнерству та демократичному управлінню в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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– У Сінгапурі, Малайзії, Південній Кореї та Японії наша делегація проведе зустрічі на високому рівні, щоб обговорити те, як ми можемо ще більше просувати наші спільні інтереси та цінності, включаючи мир та безпеку, економічне зростання та торгівлю, боротьбу з пандемією COVID-19 , кліматичною кризою, за права людини та демократичне управління, – йдеться у заяві Пелосі.

Під час польоту до Індо-Тихоокеанського регіону літак Ненсі Пелосі приземлився на Гаваях, де пройшла низка заходів.

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Раніше в Раді національної безпеки США повідомили, що Китай посилює войовничу риторику щодо Тайваню. Офіційний Пекін пригрозив дати “рішучу та сильну” відповідь на будь-який візит до Тайваню лідерки Палати представників США Ненсі Пелосі.

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