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Пекін посилює войовничу риторику щодо Тайваню – Білий дім

Ілля Нежигай, редактор стрічки
китайська армія
Фото: Depositphotos

Китайська Народна Республіка посилює войовничу риторику щодо Тайваню.

Про це заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США.

– Ми бачимо, що китайці підвищують рівень своєї агресивності в Індо-Тихоокеанському регіоні. Ми також спостерігаємо посилення їхньої войовничої риторики щодо Тайваню та інших хибних територіальних та морських претензій, – сказав він у коментарі The Hill.

Раніше офіційний Пекін пригрозив дати “рішучу та сильну” відповідь на будь-який візит до Тайваню лідерки Палати представників США Ненсі Пелосі.

Зараз дивляться

Лідер Китаю Сі Цзіньпін намагається чинити тиск на президента Тайваню Цай Ін Вень через її відмову визнати, що обидві сторони є частинами “єдиного Китаю”.

У червні посол КНР у Франції Лу Шей допустив приєднання Тайваню до материкового Китаю будь-якими засобами.

Перед цим, 10 червня, міністр оборони Китаю Вей Фенхе під час зустрічі з очільником Пентагону Ллойдом Остіном заявив, що Пекін “без вагань розпочне війну”, якщо Тайвань проголосить незалежність.

Джерело: The Hill
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