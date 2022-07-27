Пекін посилює войовничу риторику щодо Тайваню – Білий дім
Китайська Народна Республіка посилює войовничу риторику щодо Тайваню.
Про це заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США.
– Ми бачимо, що китайці підвищують рівень своєї агресивності в Індо-Тихоокеанському регіоні. Ми також спостерігаємо посилення їхньої войовничої риторики щодо Тайваню та інших хибних територіальних та морських претензій, – сказав він у коментарі The Hill.
Раніше офіційний Пекін пригрозив дати “рішучу та сильну” відповідь на будь-який візит до Тайваню лідерки Палати представників США Ненсі Пелосі.
Лідер Китаю Сі Цзіньпін намагається чинити тиск на президента Тайваню Цай Ін Вень через її відмову визнати, що обидві сторони є частинами “єдиного Китаю”.
У червні посол КНР у Франції Лу Шей допустив приєднання Тайваню до материкового Китаю будь-якими засобами.