Липень, 26 в 22:40

Китайська Народна Республіка посилює войовничу риторику щодо Тайваню.

Про це заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США.

– Ми бачимо, що китайці підвищують рівень своєї агресивності в Індо-Тихоокеанському регіоні. Ми також спостерігаємо посилення їхньої войовничої риторики щодо Тайваню та інших хибних територіальних та морських претензій, – сказав він у коментарі The Hill.

Раніше офіційний Пекін пригрозив дати “рішучу та сильну” відповідь на будь-який візит до Тайваню лідерки Палати представників США Ненсі Пелосі.

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін намагається чинити тиск на президента Тайваню Цай Ін Вень через її відмову визнати, що обидві сторони є частинами “єдиного Китаю”.

У червні посол КНР у Франції Лу Шей допустив приєднання Тайваню до материкового Китаю будь-якими засобами.