Байден підписав новий пакет оборонної допомоги Україні на $550 млн

Серпень, 01 в 22:52

Сполучені Штати Америки схвалили новий пакет оборонної допомоги Україні на загальну суму $550 млн. Відповідний документ підписав президент США Джо Байден.

The security assistance to Ukraine ???????? continues, this time in the form of a $550m package including tens of thousands of rounds of artillery ammunition. We remain committed to providing Ukraine with the capabilities they need to defend their homeland. pic.twitter.com/NmKMAi5zTo — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) August 1, 2022

До пакету підтримки увійдуть снаряди для HIMARS і 155-мм боєприпаси для артилерійських систем. Президент України Володимир Зеленський подякував за виділену нашій державі допомогу у боротьбі з російським агресором.

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– Дякую за лідерство та міцну підтримку України, розуміння загрози для цивілізованого світу з боку Росії. Разом стоїмо на захисті цінностей свободи, спільних для України та США. Новий пакет оборонної допомоги наближає нас до перемоги, – заявив Зеленський.

The Biden administration will authorize another $550 million security assistance package to Ukraine today, the National Security Council’s John Kirby announces. “It brings to more than $8 billion…in material and security assistance for Ukraine, just since the invasion began.” pic.twitter.com/bvRNkaAf4W — CBS News (@CBSNews) August 1, 2022

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі зазначив, що це вже 17-й пакет допомоги від Вашингтона. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США виділили військову допомогу на понад $8 млрд.