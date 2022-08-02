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Байден підписав новий пакет оборонної допомоги Україні на $550 млн

Юля Захарченко, редакторка стрічки
M142 HIMARS
Фото: Getty Images

Сполучені Штати Америки схвалили новий пакет оборонної допомоги Україні на загальну суму $550 млн. Відповідний документ підписав президент США Джо Байден.

До пакету підтримки увійдуть снаряди для HIMARS і 155-мм боєприпаси для артилерійських систем. Президент України Володимир Зеленський подякував за виділену нашій державі допомогу у боротьбі з російським агресором.

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– Дякую за лідерство та міцну підтримку України, розуміння загрози для цивілізованого світу з боку Росії. Разом стоїмо на захисті цінностей свободи, спільних для України та США. Новий пакет оборонної допомоги наближає нас до перемоги, – заявив Зеленський.

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі зазначив, що це вже 17-й пакет допомоги від Вашингтона. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США виділили військову допомогу на понад $8 млрд.

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