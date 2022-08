Байден підписав новий пакет оборонної допомоги Україні на $550 млн

Сполучені Штати Америки схвалили новий пакет оборонної допомоги Україні на загальну суму $550 млн. Відповідний документ підписав президент США Джо Байден.

The security assistance to Ukraine ???????? continues, this time in the form of a $550m package including tens of thousands of rounds of artillery ammunition. We remain committed to providing Ukraine with the capabilities they need to defend their homeland. pic.twitter.com/NmKMAi5zTo

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) August 1, 2022