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Велика Британія передасть Україні кілька військових кораблів

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Велика Британія передасть Україні кілька військових кораблів
Фото: Pixabay

У Великій Британії готові передати Україні кілька військових кораблів.

Про це в інтерв’ю Суспільному розповів посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

Він розповів, що побував на борту військового корабля, який найближчим часом передадуть Збройним силам України.

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– На ньому вже зараз проходять навчання наші військові. Вони керують кораблем, вони керують зброєю. Таких кораблів буде декілька, – розповів дипломат.

Посол нагадав, що від початку повномасштабної війни Туреччина закрила протоки в Чорному морі для проходу військових кораблів. Згодом пріоритети зрушилися.

– Нам зараз потрібні протимінні кораблі. Два – це початкова цифра, з якою ми зараз працюємо. Це бойові кораблі, які знаходяться на озброєнні військових морських сил Її Величності, – наголосив Пристайко.

За його інформацією, ці кораблі модернізують: переобладнають та оновлять обладнання.

– Проте це не лише два кораблі. У них є більше того ж класу. І на наявних кораблях зараз проходять навчання наші офіцери і моряки, – підсумував посол України у Великій Британії.

Раніше міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс заявила, що після кожної російської ракети, яка влучає в українські міста, Велика Британія надаватиме Україні більше оборонної допомоги.

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Джерело: Суспільне
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