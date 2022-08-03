Серпень, 03 в 15:53

У середу після 18.00 за місцевим часом літак ВПС США зі спікером палати представників Ненсі Пелосі та п’ятьма іншими законодавцями-демократами вилетів із Тайбея, завершивши символічний візит до частково визнаного Тайваню на високому рівні.

Про це пише WP.

Як уточнюється, делегація США провела в Тайвані загалом менше 24 годин. Цей візит став перевіркою дипломатичного характеру Тайбея, а також можливістю дати зрозуміти високопоставленим політикам усього світу, що вони можуть особисто продемонструвати підтримку тайванської демократії, незважаючи на активний спротив Пекіна. Те, що візит відбувся та пройшов без проблем, є успіхом для Тайваню.

Зараз дивляться

Однак ця поїздка означає, що Тайвань готується до ще більшої економічної та військової “відплати” з боку Пекіна, який вважає острів своєю територією.

Китайська армія запланувала навчання навколо Тайваню з четверга по неділю, а китайські агенції оголосили про зупинення експорту піску на острів та імпорту цитрусових та риби звідти вже відсьогодні.

– Китай готовий зробити подальші кроки, і ми очікуємо, що вони продовжать реагувати у довгостроковій перспективі, – зазначив офіційний представник Білого дому Джон Кірбі.

Відбиваючи складну динаміку, пов’язану з візитом Пелосі, багато тайванців висловили підтримку, але на острові також проводилися невеликі акції протесту групами, до яких входили прихильники об’єднання з Китаєм.

Враховуючи витрати та ризики надмірної реакції Пекіна, деякі, зокрема представники Білого дому, стверджували, що спікеру не слід їхати на Тайвань. Але Пелосі захищала свій вибір на пресконференції в Тайбеї в середу, заявивши, що її візит “відчиняє двері” для покращення економічних обмінів між Тайванем та Сполученими Штатами.