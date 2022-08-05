Візит Пелосі до Тайваню кинув тінь на здатність Сі Цзіньпіна діяти рішуче – експерт

Серпень, 05 в 14:42

У Пекіні не забудуть про візит до Тайваню спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, проте навряд чи Китай розвиватиме цей конфлікт саме силовим шляхом, заявив в ефірі телемарафону експерт аналітичного центру Українського інституту майбутнього Ілія Куса.

– Я думаю, що після 7 серпня (саме до цієї дати КНР проводитиме військові навчання біля Тайваню, – Ред.) настане пауза. Навряд чи китайці розвиватимуть цю історію саме силовим шляхом. Але, безумовно, про цей візит в Пекіні не забудуть, оскільки це сталося перед з’їздом верхівки Компартії КНР, на якому мають вирішуватися дуже важливі для Сі Цзіньпіна кадрові призначенняі, і взагалі його політичне майбутнє, – пояснив він.

Експерт нагадав, що восени буде з’їзд партії, на якому Сі Цзіньпін планує переобратися на третій термін, попри традицію, яку він хоче порушити.

А для цього, за його словами, лідеру Китаю треба заручитися підтримкою членів партії та політбюро.

Зараз дивляться

– І в такому контексті ця історія дуже погано виглядає. Оскільки США своїм візитом показали, що Китай силовим шляхом відреагувати не може, і таким чином кинули тінь на здатність Сі Цзіньпіна діяти рішуче і жорстко, – наголосив Куса.

На його думку, саме після осіннього з’їзду Компартії Китаю буде зрозуміло, як розвиватиметься конфлікт.

– Якщо позиції Сі Цзіньпіна закріпляться, тоді Китай діятиме рішучіше і може навіть посили санкці чи частково торгову блокаду. Тобто зараз історія з Тайванем перебуває в стадії ескалації, а не навпаки, – прогнозує експерт.

Напередодні після візиту спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі до Тайваню Китай розпочав військові навчання і випустив у напрямку острова близько десятка балістичних ракет.