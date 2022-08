Пекін провів навчання з дальньої артилерійської стрільби у Тайванській протоці.

Про це повідомляє китайське видання Global Times.

Так, після приземлення на Тайвані спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі стало відомо, що Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) проведе серію військових навчань із бойовою стрільбою з четверга до суботи у шести різних районах навколо острівної держави.

За словами військового експерта, НВАК вирішила розпочати навчання через два дні після прибуття Пелосі, оскільки залишає час своїм та іноземним цивільним суднам та авіакомпаніям скоригувати свої рейси.

Чжан Цзюньше, старший науковий співробітник Військово-морської дослідницької академії Народно-визвольної армії, повідомив Global Times, що навчання передбачають бойову стрільбу на великі відстані та випробувальні запуски звичайних ракет.

VIDEO: Projectiles are seen firing upwards in the Taiwan Strait, as Beijing’s military announces “long-range live ammunition firing” in the area.

The drills are China’s largest ever encircling Taiwan pic.twitter.com/yzRMo0A3KW

— AFP News Agency (@AFP) August 4, 2022