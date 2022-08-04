Серпень, 04 в 11:49

Пекін провів навчання з дальньої артилерійської стрільби у Тайванській протоці.

Про це повідомляє китайське видання Global Times.

Так, після приземлення на Тайвані спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі стало відомо, що Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) проведе серію військових навчань із бойовою стрільбою з четверга до суботи у шести різних районах навколо острівної держави.

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За словами військового експерта, НВАК вирішила розпочати навчання через два дні після прибуття Пелосі, оскільки залишає час своїм та іноземним цивільним суднам та авіакомпаніям скоригувати свої рейси.

Чжан Цзюньше, старший науковий співробітник Військово-морської дослідницької академії Народно-визвольної армії, повідомив Global Times, що навчання передбачають бойову стрільбу на великі відстані та випробувальні запуски звичайних ракет.

VIDEO: Projectiles are seen firing upwards in the Taiwan Strait, as Beijing’s military announces “long-range live ammunition firing” in the area. The drills are China’s largest ever encircling Taiwan pic.twitter.com/yzRMo0A3KW — AFP News Agency (@AFP) August 4, 2022

Згідно з міжнародними конвенціями, райони військових навчань мають бути розкриті за три дні та за 24 години у разі надзвичайної ситуації.

Наголошується, що військові навчання безпрецедентні, оскільки ракети НВАК вперше пролетять над островом Тайвань, а сили армії Китаю увійдуть до району в межах 12 морських миль від острова.

Експерти вважають, що, оточуючи Тайвань, Китай повністю блокує острів, демонструючи абсолютний контроль материкового Китаю над тайванським питанням.

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Командування армії Східного театру військових дій НВАК провело навчання з дальньої артилерійської стрільби в Тайванській протоці, завдавши ударів по цілях на східній стороні протоки і досягнувши очікуваного результату, пишуть китайські ЗМІ.

Як повідомляє британське видання The Guardian, армія Китаю запустила дві ракети поблизу тайванських островів Мацу. Ракети прямували в напрямку зон тренувань №2 і №3, про які раніше оголосив Китай.

Із чого все почалося?

31 липня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі вирушила у турне країнами Азії. На офіційному сайті Пелосі не зазначалося про поїздку до Тайваню.

Увечері 2 серпня літак Ненсі Пелосі приземлився в аеропорту Тайваню. Вона стала найвищим за рангом американським політиком, який відвідав Тайвань за 25 років. Але її візит засудив офіційний Пекін.

Через візит Ненсі Пелосі Китай заблокував імпорт цитрусових, риби та інших продуктів харчування з Тайваню.

Пекін також оголосив про чотириденні військові навчання у водах навколо Тайваню.

Джерело: Global Times, The Guardian