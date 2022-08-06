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П’ять турецьких банків перейшли на російську платіжну систему – Ердоган

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Реджеп Таїп Ердоган
Фото: Depositphotos

П’ять турецьких банків перейшли на російську платіжну систему Мир, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після повернення з переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним у Сочі.

– Відбулися серйозні зміни щодо роботи, яку турецькі банки виконують з російською карткою Мир. Це полегшення як для російських туристів, так і для Туреччини, – сказав він журналістам.

Путін і Ердоган на переговорах у Сочі домовилися почати перехід на часткову оплату в рублях за постачання російського газу. Платежі в рублях стануть джерелом фінансової підтримки для країни-агресора Росії, яка спрямовує кошти на повномасштабну війну проти України. Керівники центробанків двох країн також зустрілися під час візиту.

Попри те, що Туреччина виступила проти повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вона утрималася від приєднання до санкцій США та Європи проти РФ. Туреччина продовжує імпортувати енергію з Росії, за допомогою чого Кремль отримує більше коштів для фінансування війни проти України.

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Джерело: Bloomberg
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