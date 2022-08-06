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РФ намагається відімкнути ЗАЕС від енергосистеми України та знищити її інфраструктуру – Енергоатом

Юля Захарченко, редакторка стрічки
ЗАЕС під окупацією росії
Фото: Getty Images

Російська армія намагається знищити інфраструктуру та відімкнути Україну від енергетичної системи за допомогою обстрілів Запорізької атомної електростанції.

Агресивними діями росіяни перейшли до нового сценарію – руйнування, створення ядерної та радіаційної аварії на ЗАЕС. Найімовірніше обстріли російських військ по Запорізькій АЕС продовжуватимуться, повідомляє Енергоатом.

– Акти ядерного тероризму на Запорізькій АЕС мають на меті руйнування інфраструктури станції, пошкодження всіх ліній електропередач, через які йде видача електроенергії в енергосистему України, знеструмлення Півдня країни, – йдеться у повідомленні.

В Енергоатомі вважають, що завадити ядерній або радіаційній аварії на ЗАЕС можуть злагоджені дії безпекових організацій, зокрема ООН, МАГАТЕ та WANO, а також постійний тиск на Росію з боку міжнародної спільноти, щоб вивести російських військових з найбільшого в Європі ядерного об’єкту.

Зараз дивляться

Якщо зараз цього не зробити, тоді росіяни зможуть перетворити ЗАЕС на військову базу ядерних терористів. Цьому сприяють активні дії представників Росатома, які перебувають на станції та відрізають ЗАЕС від енергосистеми України за допомогою артилерійських обстрілів.

Постійні удари росіян по ЗАЕС можуть призвести до ядерної та радіаційної катастрофи, наслідки якої відчує не тільки Україна, а й вся Європа, наголосили в Енергоатомі.

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