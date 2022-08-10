Дешевий спектакль: Подоляк про наміри Росії звинуватити Україну в обстрілах ЗАЕС

Серпень, 10 в 18:46

Росія намагається в стінах ООН звинуватити Україну в обстрілах Запорізької атомної електростанції. Проте Кремлю не вдасться цього зробити, переконаний радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк.

На його думку, Москва забуває про те, що різні країни світу не працюють за правилами прокремлівського телебачення.

– Росія захоплює найбільшу АЕС Європи, бере в заручники персонал, мінує стіни, зберігає зброю в цехах, обстрілює зі станції міста. Але “провокує катастрофу” Україна? Кремль хоче ініціювати чергову дешеву виставу в стінах ООН, але забуває: світ не працює за правилами російського телебачення.

Російська Федерація продовжує поширювати брехню про Україну, намагаючись дискредитувати наших захисників та ЗСУ, проте Подоляк вважає, що Кремлю це не вдасться.