Країни G7 вимагають від Росії повернути ЗАЕС під контроль України

Серпень, 10 в 15:49

Міністри країн Великої сімки закликають агресора Росію передати Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі під контроль України та пропустити на АЕС експертів міжнародної агенції з атомної енергії МАГАТЕ.

Про це йдеться у заяві G7, опублікованій на сайті Міністерства закордонних справ Німеччини. До неї долучилися очільники МЗС Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії, США та глава європейської дипломатії.

Вони засудили агресивні дії Російської Федерації та закликали повернути під контроль України всі ядерні об’єкти, зокрема, Запорізьку АЕС. На їхню думку, Росія загрожує безпеці низки держав та підвищує ризик ядерної катастрофи.

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Також країна-агресор перешкоджає МАГАТЕ контролювати світову ядерну безпеку. Міністри закликали пропустити експертів міжнародної агенції МАГАТЕ на станцію.