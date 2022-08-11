Серпень, 11 в 14:18

Очільник Міністерства закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс попередив про наслідки, які можуть виникнути, якщо місцеві жителі вирішать отримати громадянство РФ.

Він прокоментував новину, у якій йдеться про те, що Держдума Росії восени планує обговорити можливість полегшення візового режиму та набуття громадянства РФ співвітчизникам із країн Балтії.

Рінкевичс заявив, що такі люди будуть позбавлені можливості проживати в балтійській країні.

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– У такому випадку новоспечені російські громадяни не зможуть отримати посвідку на проживання і повинні залишити Латвію, національні закони повинні бути відповідно уточнені, – наголосив очільник МЗС Латвії.

Tādā gadījumā jaunizceptajiem Krievijas pilsoņiem nav piešķirama uzturēšanās atļauja un viņiem jāpamet Latvija, attiecīgi būs japrecizē valsts likumi Krievija apsvērs atvieglot pilsonības piešķiršanu Baltijas valstīs dzīvojošajiem krieviem https://t.co/JU9qK1OT2J — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 11, 2022

Нагадаємо, що 11 серпня Сейм Латвії ухвалив заяву, якою визнав Росію країною – спонсором тероризму. Вони засудили військову агресію РФ та повномасштабне вторгнення її військ в Україну, здійснене за підтримки та участі білоруського режиму.