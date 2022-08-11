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Латвія видворить з країни жителів, які отримають російський паспорт – МЗС

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
російський паспорт

Очільник Міністерства закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс попередив про наслідки, які можуть виникнути, якщо місцеві жителі вирішать отримати громадянство РФ.

Він прокоментував новину, у якій йдеться про те, що Держдума Росії восени планує обговорити можливість полегшення візового режиму та набуття громадянства РФ співвітчизникам із країн Балтії.

Рінкевичс заявив, що такі люди будуть позбавлені можливості проживати в балтійській країні.

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– У такому випадку новоспечені російські громадяни не зможуть отримати посвідку на проживання і повинні залишити Латвію, національні закони повинні бути відповідно уточнені, – наголосив очільник МЗС Латвії.

Нагадаємо, що 11 серпня Сейм Латвії ухвалив заяву, якою визнав Росію країною – спонсором тероризму. Вони засудили військову агресію РФ та повномасштабне вторгнення її військ в Україну, здійснене за підтримки та участі білоруського режиму.

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