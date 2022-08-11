Серпень, 11 в 16:29

Данія надасть Україні більше військової підтримки. Новий пакет допомоги передбачає €110 млн на озброєння та тренування української армії.

Про це повідомила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен під час виступу на міжнародній донорській конференції з підтримки України, яка сьогодні відбувається в Копенгагені.

Вона нагадала, що Україна та українці щодня платять величезну ціну в розв’язаній Кремлем повномасштабній війні. Фредеріксен відзначила героїзм та стійкість українських воїнів та громадян.

Зараз дивляться

Вона наголосила, що міжнародні партнери повинні продовжувати та збільшувати підтримку нашої держави в різних сферах: зброєю, фінансово, під час розмінування чи тренувань військовослужбовців ЗСУ.

– Ваша стійкість непереможна, але ви не можете вистояти в цій нерівній війні самотужки… Сподіваюся, що ми зможемо тут сьогодні узгодити ще більше внесків. І, звичайно, Данія готова виконати свою частину. Сьогодні ми можемо оголосити про новий вклад у розмірі €110 млн на зброю, оснащення та тренування, – заявила Фредеріксен.

Прем’єр Данії додала, що війна в Україні – це битва не лише за території чи кордони, але й за цінності вільного світу, між демократією та тиранією.

– Це війна проти цінностей, на яких побудована Європа та вільний світ… Ми повинні запитати себе, чи маємо мужність відстоювати свої цінності, чи готові боронити основи світового порядку, чи допомагатимемо нашим друзям, коли їм це потрібно, – заявила Фредеріксен.

Як відомо, 11 серпня в Копенгагені проходить міжнародна донорська конференція #CopenhagenUkraine. Захід організували три держави: Україна, Данія та Велика Британія.

Згідно з повідомленням Міноборони Данії, в конференції беруть участь 26 країн. Її мета – зміцнення співробітництва між Україною та низкою держав Північної та Східної Європи, іншими союзниками та партнерами.

Конференція доповнює співпрацю в рамках Контактної групи з оборони України (UDCG), яка була створена в квітні на американській базі Рамштайн у Німеччині.

Джерело: Міноборони Данії