У середу, 20 липня, відбулася чергова зустріч Контактної групи з оборони України (UDCG) за участю керівників оборонних відомств із близько 50 країн світу. Це вже четверта подібна зустріч від початку повномасштабного вторгнення РФ, і цього разу вона проходила в онлайн-форматі.

Усі подібні переговори неформально охрестили “форматом Рамштайн” – за назвою американської авіабази в Німеччині, на якій міністри оборони вперше зібралися в квітні цього року.

Як і попередні, остання зустріч була присвячена наданню військової допомоги Україні в її боротьбі за збереження свого суверенітету в розв’язаній Росією війні.

Зустріч знову очолював міністр оборони США Ллойд Остін. З американського боку в ній також брав участь голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, а з українського – голова Міноборони Олексій Резніков, заступник головнокомандувача ЗСУ Євген Мойсюк та заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

Щодо підсумків зустрічі Рамштайн-4 Факти ICTV поспілкувалися з військовим експертом, керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком.

За підсумками переговорів голова Пентагону Ллойд Остін назвав їх продуктивними та запевнив у підтримці України на “тривалій дистанції”. За його словами, західна допомога змінює ситуацію на фронті.

За його словами, одна з головних тем дискусії полягала в тому, щоб Україна могла продовжувати боротьбу в довгостроковій перспективі. Остін запевнив, що всі учасники переговорів “розуміють ставки” у цій війні.

Одне із ключових оголошень, які зробив очільник Пентагону, стосувалося надання Україні ще чотирьох реактивних артилерійських систем HIMARS, снарядів до них, а також додаткових артилерійських боєприпасів. Тож загальна кількість цих високоточних установок, наданих США, зросте до 16 одиниць.

