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У середу, 20 липня, відбулася чергова зустріч Контактної групи з оборони України (UDCG) за участю керівників оборонних відомств із близько 50 країн світу. Це вже четверта подібна зустріч від початку повномасштабного вторгнення РФ, і цього разу вона проходила в онлайн-форматі.

Усі подібні переговори неформально охрестили “форматом Рамштайн” – за назвою американської авіабази в Німеччині, на якій міністри оборони вперше зібралися в квітні цього року.

Як і попередні, остання зустріч була присвячена наданню військової допомоги Україні в її боротьбі за збереження свого суверенітету в розв’язаній Росією війні.

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Зустріч знову очолював міністр оборони США Ллойд Остін. З американського боку в ній також брав участь голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, а з українського – голова Міноборони Олексій Резніков, заступник головнокомандувача ЗСУ Євген Мойсюк та заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

Щодо підсумків зустрічі Рамштайн-4 Факти ICTV поспілкувалися з військовим експертом, керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком.

Підтримка України “на тривалій дистанції”: що заявили учасники зустрічі

За підсумками переговорів голова Пентагону Ллойд Остін назвав їх продуктивними та запевнив у підтримці України на “тривалій дистанції”. За його словами, західна допомога змінює ситуацію на фронті.

– Допомога у сфері безпеки, яку ми надаємо Україні, справді змінює ситуацію в реальному часі. Всі члени контактної групи були натхненні мужністю українського народу та майстерністю українських військових… Як сказав президент Байден, Сполучені Штати лідирують, і ми не збираємося здаватися. Ми продовжуватимемо рухатися зі швидкістю війни. Ми маємо намір чітко дати зрозуміти, що сила не означає правоту. Ми разом із іншими членами контактної групи маємо намір займати тверду позицію, і ми підтримуватимемо самооборону України на тривалій дистанції. Ми маємо намір захищати міжнародний порядок, заснований на правилах, який охороняє всіх нас, – наголосив Остін на брифінгу.

За його словами, одна з головних тем дискусії полягала в тому, щоб Україна могла продовжувати боротьбу в довгостроковій перспективі. Остін запевнив, що всі учасники переговорів “розуміють ставки” у цій війні.

Одне із ключових оголошень, які зробив очільник Пентагону, стосувалося надання Україні ще чотирьох реактивних артилерійських систем HIMARS, снарядів до них, а також додаткових артилерійських боєприпасів. Тож загальна кількість цих високоточних установок, наданих США, зросте до 16 одиниць.

.@SecDef: [the next assistance package] will include four more HIMARS advanced rocket systems, which the Ukrainians have been using so effectively and which have made such a difference on the battlefield. pic.twitter.com/lsns28gzEz — Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) July 20, 2022

Остін відзначив ефективне використання HIMARS Збройними силами України.

– Українські війська з великою ефективністю використовують ракетні системи великої дальності, включаючи комплекси HIMARS, поставлені США, а також інші системи наших союзників і партнерів… Ми розуміємо терміновість. І ми докладаємо всіх зусиль, щоб зберегти та посилити імпульс допомоги, – заявив він.

Підтвердив Остін і надання двох систем протиповітряної оборони NASAMS, щоб “допомогти Україні захистити свої війська та населення від російських ракетних атак”. Він уточнив, що країни-партнери продовжать навчати українських військових, як користуватися новими видами зброї.

Водночас США, попри очікування та прогнози, поки не передаватимуть Україні ракети до HIMARS дальністю 300 км (ATACMS). Як свідчить відповідь Остіна на одне із запитань брифінгу, Вашингтон найближчим часом планує надавати Україні снаряди з дальністю ураження до 80 км.

– Дальність снарядів HIMARS (які США передали Україні, – Ред.) становить 80 км, це достатньо велика дистанція. Це дозволяло і продовжуватиме дозволяти їм досягати тих дальніх цілей, яких вони раніше не могли досягти. На мою думку, вони достатньо ефективно вражали цілі… Ми вважаємо, що те, що вони (Україна, – Ред.) мають і з чим працюють, дає їм великий потенціал. Все залежатиме від того, як вони вестимуть війну і якими є їхні потреби, – пояснив Остін.

Генерал Марк Міллі, своєю чергою, зазначив, що хоча РФ досягла “деякого поступового тактичного успіху на Донбасі”, проте за останні тижні та місяці країні-агресору “не вдалося досягти своїх стратегічних та оперативних цілей”. За його словами, нинішня фаза війни в Україні “продовжує залишатися битвою на виснаження”. Він також висловив переконання, що Донбас “ще не втрачений” для України.

GEN Milley: While the Russians have achieved some incremental tactical success in the Donbas the last few months, they have failed to achieve their strategic and operational objectives. pic.twitter.com/ypWwzkCCEC — Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) July 20, 2022

А очільник Міноборони України Олексій Резніков подробиці домовленостей Рамштайну-4 не озвучив, наголосивши лише, що Київ “тримає інтригу щодо левової частки діючих та нових пакетів допомоги, які включають постачання озброєнь, амуніції, тренування наших воїнів та багато іншого”. За словами міністра, спочатку нову зброю “відчує ворог на полі бою”.

Хороші новини для України – оцінка експерта

Як зазначив у коментарі Фактам ICTV військовий експерт Олександр Мусієнко, загалом зустріч Рамштайн-4 є логічним продовженням попередніх трьох раундів переговорів.

– Ми бачимо, що країни декларують подальшу підтримку України та українських Сил оборони, української армії в боротьбі проти російської агресії. Практично після кожної зустрічі в такому форматі ми чуємо новини про збільшення допомоги для України, – заявив експерт.

Мусієнко нагадав, що після першої зустрічі наша держава отримала таку необхідну артилерію. В подальшому учасники зустрічей у “форматі Рамштайн” передали протикорабельні ракети Гарпун, які зараз дають можливість ЗСУ боронити південне узбережжя. Вже анонсовані поставки систем протиповітряної оборони NASAMS.

– Нинішня зустріч була більше присвячена питанням реактивної артилерії, протиповітряної оборони, авіації, артилерії, бронетехніки. І в принципі по всіх позиціях ми отримали хороші новини, – наголосив військовий експерт.

Мусієнко також перерахував ключові підсумки зустрічі Рамштайн-4:

Міністерство оборони Литви оголосило про передачу Україні бронетранспортерів

оголосило Велика Британія поставить нашій державі понад 20 самохідних гаубиць М109 та 36 артилерійських установок L119, а також контрбатарейні радіолокаційні системи, понад 50 тис. боєприпасів для артилерії радянського зразка, понад 1 600 одиниць протитанкової зброї, безпілотники (зокрема сотні баражуючих авіабоєприпасів). Це найбільший пакет військової допомоги Лондона

поставить нашій державі понад 20 самохідних гаубиць М109 та 36 артилерійських установок L119, а також контрбатарейні радіолокаційні системи, понад 50 тис. боєприпасів для артилерії радянського зразка, понад 1 600 одиниць протитанкової зброї, безпілотники (зокрема сотні баражуючих авіабоєприпасів). Це США оголосили про надання ще щонайменше чотирьох HIMARS та боєприпасів до них. Експерт прогнозує, що до нового пакету військової допомоги Вашингтона входитимуть й інші види озброєння.

Олександр Мусієнко не виключає, що країни-партнери можуть у майбутньому надати Україні й бойову авіацію. Експерт наголосив, що зараз відбуваються активні переговори, і “найближчим часом це питання може зрушити з місця”. Зокрема, обговорюються моделі військових літаків-винищувачів, які б могла отримати наша країна.

– У США, зокрема, окремі військові та сенатори піднімають досить активно це питання, з українського боку йде ініціатива. Все більше зараз це дискутується, обговорюються типи моделей літаків, які можуть бути передані: штурмові А-10, чи F-16, чи європейські Eurofighter Typhoon, чи Gripen. Ну і так само забезпечення літаками радянського зразка, які зараз використовують Повітряні сили ЗСУ. Це зараз теж одне з активних питань, як і протиповітряна оборона, – поінформував військовий експерт.

Коментуючи відтермінування надання ракет ATACMS до реактивних систем залпового вогню з дальністю до 300 км, Мусієнко пояснив, що Україні вистачило б і дальності снарядів на 150 км.

Такі снаряди до реактивних систем HIMARS та MLRS M270 виготовляє американська компанія Lockheed Martin. Йдеться про ракети підвищеної дальності ER GMLRS. На сайті виробника зазначається, що вони мають розширену дальність до 150 км за будь-яких погодних умов, а також покращену маневреність завдяки хвостовому керуванню.

– Думаю, що ситуація може змінитися на нашу користь, коли ми отримаємо ракети не на 300 км, а на 150 км до тих систем, які вже в нас є. Це може бути таким проміжним важливим етапом. Вважаю, що таке рішення точно буде ухвалено і, можливо, до осені. Питання в тому, що США надають нам зброю відповідно до тих оперативних завдань, які потрібно вирішувати. Наразі ми вирішували оперативне завдання зупинки наступальної активності й потенціалу російської армії на Сході. Далі, коли вже буде стояти питання про інтенсивний перехід до контрнаступальних дій, ми можемо розраховувати і на ракети більшої дальності, – переконаний експерт.

За прогнозами Мусієнка, до кінця літа загальна кількість систем HIMARS, які отримує Україна, може зрости до 20 одиниць.

– Якщо будуть поступово нарощуватися HIMARS, і буде авіація – як тільки будуть вирішені ці питання, – одразу можна буде говорити про те, що можна пришвидшити контрнаступальні дії, – підсумував експерт.

Як відомо, зустріч у форматі Рамштайн відбувається щомісяця протягом останніх чотирьох місяців. Перша зустріч Контактної групи з оборони України (UDCG) обʼєднала міністрів з понад 40 країн світу й відбулась 26 квітня на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині. Друга зустріч пройшла 23 травня, а третя – 15 червня.

Джерело: Міноборони США, Lockheed Martin