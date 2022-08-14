42 країни закликають РФ вивести російських військових із Запорізької АЕС

Серпень, 14 в 19:52

42 держави закликають країну-агресора Російську Федерацію вивести свою армію з території Запорізької атомної електростанції. На їхню думку, перебування російських військових на ЗАЕС спричинює загрози для безпечної роботи станції.

Про це йдеться у заяві на онлайн-ресурсі делегації Європейського Союзу при міжнародних організаціях у Відні. До неї доєдналися країни-члени Євросоюзу та ЄС як окремий підписант.

Агресія Росії проти України є грубим порушенням міжнародного права та Хартії ООН, а контроль російської армії над ЗАЕС ставить під загрозу принципи ядерної безпеки, вважають в ЄС.

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– Розгортання російських військових та озброєння на території станції – неприйнятне. Це ігнорування принципів безпеки та запобіганню ризиків, які усі члени МАГАТЕ зобов’язалися поважати. Закликаємо РФ негайно відвести військових та інший неуповноважений персонал із ЗАЕС та всієї території України.

Підписанти переконані, що Україна та офіційний персонал ЗАЕС мають виконувати обов’язки без погроз та неприйнятно важких умов роботи. Перебування російських військових на Запорізькій атомній електростанції безсумнівно підвищує ризик ядерної катастрофи.