Серпень, 14 в 12:14

Президент Латвії Егілс Левітс напередодні заявив, що уряду слід переглянути вже видані посвідки на проживання та візи та анулювати їх тим, хто підтримує російську військову агресію.

Про це повідомляє агентство Delfi.

За словами президента, посвідки на проживання в майбутньому не повинні видаватися тим постійним жителям Латвії, які у майбутньому приймуть російське громадянство. Крім того, ці люди мають залишити Латвію.

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Егілс Левітс вважає, що попередній уряд надто щедро роздавав посвідки на проживання російським громадянам, що сприяло розвитку двомовності в країні.

– Торгівля попередніми урядами посвідками на проживання, їхня невиправдана щедрість у видачі видів на проживання російським громадянам, за якою ховалися лише корисливі інтереси деяких політичних бізнесменів, створили ризики безпеки та сприяли двомовності. Настав час провести ревізію наслідків цієї невдалої та небезпечної політики, — заявив Левітс.

Президент підкреслив, що Росія завжди була імперською країною, яка загрожувала своїм сусідам.

– Вбивство безневинних людей, тортури, приниження, депортації, позбавлення людської гідності – все, що сьогодні відбувається в Україні, відбувалося і тут, у нас, у Латвії, – сказав глава держави.

Латвія не видає туристичні візи росіянам з 24 лютого 2022 року, але це продовжують робити інші країни.

Раніше повідомлялося, що Чехія, яка зараз головує в Раді Євросоюзу, запропонує державам-членам блоку наприкінці серпня розглянути заборону видачі віз для громадян РФ.