За згоди України та Росії: ООН заявила про готовність сприяти візиту МАГАТЕ на ЗАЕС

Серпень, 15 в 21:47

Організація Об’єднаних Націй має матеріально-технічний потенціал для безпеки, щоб підтримати візит інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку атомну електростанцію, якщо Україна та Росія нададуть згоду.

Про це заявив речник ООН Стефан Дюжаррік. З початку серпня російська армія постійно обстрілює Запорізьку АЕС, яка є найбільшим ядерним реактором в Європі.

Державний секретар США Ентоні Блінкен звинуватив російські війська у використанні Запорізької атомної електростанції як “ядерного щита”.

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Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі назвав обстріли ЗАЕС російською армією серйозною загрозою здоров’ю населення, навколишньому середовищу в Україні та інших країнах, охарактеризувавши ситуацію як повністю неконтрольованою.