Червень, 23 в 21:05

Пам’ятники діячам радянського періоду знімають з державного обліку.

Відповідне рішення ухвалило Міністерство культури та інформаційної політики України.

— Подолання наслідків русифікації та тоталітаризму — як ніколи на часі. Наразі МКІП вже ухвалило рішення про зняття з державного обліку пам’ятників діячам радянської доби, – йдеться у повідомленні відомства у Telegram.

Зазначається, що це рішення надає можливість демонтувати або перенести до іншого місця такі об’єкти у Києві, як пам’ятник-погруддя О.М. Бойченка, бюсти В.Н. Боженка та Н.К. Крупської, пам’ятники М.П. Кирпоносу, М.В. Фрунзе, С.А. Ковпаку, меморіальна дошка на будинку штабу округу на честь радянського маршала Г. Жукова та багато інших.

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Детально з переліком всіх рішень МКІП з цього питання можна ознайомитись тут.

Нагадаємо, у середині травня КМДА ухвалила рішення щодо перейменування арки Дружби народів, що в центрі столиці. Тепер вона матиме назву арка Свободи українського народу.

У квітні під аркою демонтували одну з двох скульптур. Під час демонтажу у фігури, яка символізувала російського робітника, відвалилася голова, що багато хто сприйняв як символічний знак.

Фото: Wikipedia/Artemka