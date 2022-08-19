Генсек ООН закликає до створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС

Серпень, 18 в 22:01

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що будь-яке потенційне пошкодження Запорізької АЕС буде “самогубством”.

Про це він сказав після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, яка відбулася у Львові 18 серпня.

Генсек ООН закликав до “демілітаризації” території довкола АЕС та зазначив, що терміново потрібна угода, щоб “відновити станцію як суто цивільну інфраструктуру та забезпечити безпеку регіону”.

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– У тісному контакті з МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії) Секретаріат ООН оцінив, що ми маємо в Україні матеріально-технічне забезпечення та потенціал безпеки для підтримки будь-якої місії МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції з Києва, якщо Росія та Україна погодяться, – сказав він.

За словами Гутерреша, потрібно докласти всіх зусиль, щоб територія АЕС не була об’єктом військових дій.