Генсек ООН закликає до створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що будь-яке потенційне пошкодження Запорізької АЕС буде “самогубством”.
Про це він сказав після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, яка відбулася у Львові 18 серпня.
Генсек ООН закликав до “демілітаризації” території довкола АЕС та зазначив, що терміново потрібна угода, щоб “відновити станцію як суто цивільну інфраструктуру та забезпечити безпеку регіону”.
– У тісному контакті з МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії) Секретаріат ООН оцінив, що ми маємо в Україні матеріально-технічне забезпечення та потенціал безпеки для підтримки будь-якої місії МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції з Києва, якщо Росія та Україна погодяться, – сказав він.
За словами Гутерреша, потрібно докласти всіх зусиль, щоб територія АЕС не була об’єктом військових дій.
– Військова техніка та персонал повинні бути виведені з заводу. Необхідно уникати подальшого розгортання сил або обладнання на місці. Район потрібно демілітаризувати, – заявив Гутерреш.