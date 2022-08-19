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Ердоган запропонував Зеленському провести у Туреччині зустріч з Путіним

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Ердоган і Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що запропонував президенту України Володимиру Зеленському зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним.

Місцем для переговорів Ердоган запропонував Туреччину.

— Так само, як я сказав Путіну під час мого візиту в Сочі, я нагадав Зеленському, що ми можемо провести їхню зустріч, – сказав Ердоган журналістам на борту президентського літака після одноденного візиту до Львова.

Він додав, що головною темою розмов у Львові була війна, та наголосив, що Анкара підтримує територіальну цілісність та суверенітет України.

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Після завершення переговорів у Львові президент України виступив із заявою та наголосив, що діалог з Росією можливий тільки в разі повного виведення окупаційних військ з території України.

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба пізніше зазначив, що Україну під час зустрічі до переговорів на користь Росії не схиляли.

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Джерело: F5Haber

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