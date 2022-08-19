Серпень, 19 в 12:49

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг візьме участь у саміті Кримської платформи.

Про це повідомляє пресслужба НАТО.

Другий саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня в онлайн-форматі.

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Виступ генсека очікується о 14:50 за київським часом. Промову транслюватимуть на офіційному сайті НАТО.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр Канади Джастін Трюдо та очільник уряду Японії Фуміо Кісіда підтвердили свою участь у Кримській платформі.

Кримська платформа створена у 2021 році як міжнародний формат для обговорення питань деокупації Криму.

Раніше перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова заявила, що лідери більшості країн G7 візьмуть участь у саміті Кримської платформи.