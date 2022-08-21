Серпень, 20 в 21:16

У парламенті Чехії підтримали ідею припинити видачу віз громадянам Росії країнами Європейського Союзу.

Про це пише Czech Radio з посиланням на голову сенатського комітету Чехії з питань зовнішньої політики, оборони та безпеки Павела Фішера та голови зовнішньополітичного комітету парламенту Чеської Республіки Марека Женішека.

Вказані глави комітетів чеського парламенту підтримали ідею зупинення країнами Євросоюзу видачі віз усім росіянам.

Зараз дивляться

– Запросити візу та отримати можливість подорожувати до країн Шенгенського договору є привілеєм для громадян Росії, країни, яка займається військовою агресією та ядерним тероризмом на Запорізькій АЕС. Це ганьба, скільки грошей росіяни, чиє майно може мати кримінальне походження, витрачають на товари класу люкс у Берліні та Парижі, – сказав Павло Фішер.

Він підкреслив, що вважає ганебним, що деякі країни ЄС досі пропонують великим інвесторам із Росії отримувати громадянство чи посвідку на проживання.

– Це має припинитися! До речі, житло, в яке вони (росіяни, – Ред.) інвестували у Чехії, необхідно ретельно обкладати податками, – наголосив Фішер.

За словами сенатора, обмеження видачі віз росіянам цілком закономірний крок. Павло Фішер вважає, що громадян РФ, яким потрібна допомога, можуть просити у Чехії притулок або міжнародний захист.

При цьому Марек Женішек вважає, що подібні обмеження для росіян мали стати одним із перших видів санкцій.

– Я виступаю за це давно. Це мало стати однією з перших санкцій. Абсурд підтримуватиме вбивство жінок і дітей в Україні, а потім їхати розважатися в ЄС і сміятися з нас, які ми дурні, – прокоментував пропозицію про зупинення видачі віз Марек Женішек.

Свою підтримку пропозиції висловила ще ціла низка чеських сенаторів і парламентаріїв, зазначає Czech Radio.

Це питання обговорюватиметься міністрами країн ЄС наприкінці серпня на зустрічі у Празі.

Зазначається, що голова європейського комітету чеського парламенту Ондржей Бенешик виступив за введення в ЄС того ж режиму видачі росіянам віз, який діє в Чехії, повідомляє агентство ČTK. Після вторгнення РФ в Україну Чехія повністю зупинила видачу росіянам короткострокових віз, за ​​винятком гуманітарних.

Нагадаємо, через вторгнення Російської Федерації в Україну від видачі віз росіянам відмовилася вже ціла низка країн Європейського Союзу.

18 серпня Естонія заборонила в’їзд на свою територію громадянам РФ на підставі естонської шенгенської візи.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський заявив, що його країна, яка займає поточне півріччя посаду голови Ради Євросоюзу, виступає за припинення видачі віз громадянам РФ країнами Євросоюзу.

При цьому проти такого рішення виступає канцлер Німеччини Олаф Шольц, який вважає, що противникам диктаторського режиму в Росії слід надати можливість залишити РФ.