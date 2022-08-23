Чи буде повторний напад з Білорусі: експерт попередив про плани РФ до Дня Незалежності України

Серпень, 23 в 1:03

Країна-агресор Російська Федерація може здійснити повторний повномасштабний напад на українців. Найімовірніше російська армія вже готується до нового вторгнення в Україну.

Про це заявив директор військових програм Українського центру економічних і політичних досліджень імені Разумкова Микола Сунгуровський. За його словами, ЗСУ готові до можливої ескалації через активність росіян біля державних кордонів України.

Він вважає, що стягування ракетних сил до кордонів може свідчити про наближення масованих ударів на День Незалежності України, а також стати частиною великого повторного наступу.

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– У резерві РФ перебуває ще третій армійський корпус, який формується в Муліно. Ще є 40 добровольчих батальйонів, які формуються у Росії. Але не думаю, що вони будуть ударним кулаком. А ось те угруповання, яке збирається в Білорусі, – воно може, – заявив директор військових програм.

Сунгуровський переконаний, що стягування зенітно-ракетних систем С-300 у Білорусь – це прикриття та спроба показати нібито підготовку обстрілів наземних цілей.

– Насправді готується велика наступальна операція, для якої необхідна посилена протиповітряна оборона. Тим паче, що Україні передають авіаційні засоби. Посилення угруповання в Білорусі – це одна з ознак підготовлюваної наступальної операції. Але це не обов’язково станеться, – зауважив він.

Він вважає, що напрямками наступу з Білорусі можуть стати два українських міста – Рівне та Житомир. Це потрібно окупантами для того, щоб перерізати логістичні магістралі постачання озброєння від західних країн.