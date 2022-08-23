Литва може заборонити видачу віз росіянам на регіональному рівні, якщо ЄС не ухвалить загальне рішення – глава МЗС

Серпень, 23 в 20:18

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс в ефірі литовського телебачення заявив, що Литва розгляне пропозицію заборонити видачу віз росіянам на регіональному рівні, якщо ЄС не погодиться на загальне рішення.

– Насамперед ми шукаємо європейське рішення, тому що воно найбільш стійке та юридично правильне. Якщо таке не буде знайдено, ми не виключаємо можливості пошуку регіонального рішення, яке б включало країни Балтії, Польщу і, можливо, Фінляндію, – сказав міністр.

У МЗС Литви додали, що громадяни Росії не повинні перетинати кордони ЄС.

Заборона з боку п’яти країн може виявитися дієвою, адже прямі рейси з країнами ЄС закриті для росіян з моменту повномасштабної війни в Україні. Зараз громадяни РФ перетинають кордони переважно з п’ятьма зазначеними державами для туристичних поїздок.

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Джерело: Reuters