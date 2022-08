Папа Римський назвав доньку Дугіна “безневинною жертвою війни” – посол відреагував

Папа Римський Франциск під час свого виступу назвав загиблу доньку ідеолога “русського міра” Олександра Дугіна Дар’ю Дугіну “безневинною жертвою війни”.

Посол України у Ватикані Андрій Юраш розкритикував таку заяву понтифіка.

Today’s speech ofPope was disappointing& made me think about many things: can’t speak inSame categories aboutАggressor &Victim, Rapist and Raped; howPossible To Mention 1of ideologists ofImperialismAs innocent victim?She wasKilledBy russiansAsSacredVictim &isNowOn Shield ofWar pic.twitter.com/GvvM7zJDCa

— Andrii Yurash (@AndriiYurash) August 24, 2022