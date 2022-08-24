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Папа Римський назвав доньку Дугіна “безневинною жертвою війни” – посол відреагував

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Папа Римський Франциск
Фото: Depositphotos

Папа Римський Франциск під час свого виступу назвав загиблу доньку ідеолога “русського міра” Олександра Дугіна Дар’ю Дугіну “безневинною жертвою війни”.

Посол України у Ватикані Андрій Юраш розкритикував таку заяву понтифіка.

— Сьогоднішня промова Папи розчарувала і змусила мене задуматися над багатьма речами: не можна говорити в одних і тих же категоріях про агресора і жертву, ґвалтівника та зґвалтованого.

Як можна назвати одного з ідеологів російського імперіалізму безневинною жертвою? Її вбили росіяни як священну жертву, і тепер вона на щиті війни, – написав Юраш.

Варто зазначити, що таку провокаційну заяву понтифік зробив у День Незалежності України, яка стала жертвою того самого “русського міра”, одним з головних ідеологів якого є батько Дар’ї Дугіної.

Говорячи про вторгнення РФ, яке триває вже шість місяців, Папа Римський назвав його “божевіллям”.

Раніше понтифік вже робив неоднозначну заяву, заявляючи, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну було “можливо, якось спровоковано”. Він засудив “варварство та жорстокість російських військ”, але відмовився говорити про “добро і зло” в контекстів війни Росії проти України.

Папа також висловив жаль через скасовану зустріч із патріархом РПЦ Кирилом у червні і висловив сподівання, що така зустріч відбудеться у вересні в Казахстані.

Увечері 20 серпня в Підмосков’ї вибухнуло авто, в якому була Дарʼя Дугіна. Вона загинула на місці. 29-річна Дарʼя займалася публіцистикою та підтримувала війну Росії проти України.

У березні 2022 року США додали Дугіну до свого санкційного списку, а в червні вона потрапила під санкції Великої Британії.

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