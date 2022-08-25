Росіяни намагаються доукомплектувати піхотні частини військовими моряками – ГУР

Серпень, 24 в 21:21

Російські війська намагаються доукомплектувати свої піхотні частини спеціалістами зі складу ракетних військ та військових моряків. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

У підрозділах ракетних військ РФ стратегічного призначення проводиться набір особового складу, щоб доукомплектувати підрозділи, залучені до збройної агресії проти України.

– Станом на 22 серпня, відповідне бажання висловив лише 1% військових від загальної кількості необхідного особового складу, – зазначили у ГУР Міноборони України.

Командири з’єднань та частин морської піхоти російської армії скаржаться, що це призводить до втрати спроможностей, необхідних для виконання завдань під час морських десантних операцій.

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– Через бойове застосування мотострілецькі підрозділи зазнають значних втрат в особовому складі. Серед них – великий відсоток тих, хто має досвід висадки та ведення бойових дій на необладнаному узбережжі.

Доукомплектування здійснюють військовими екіпажами кораблів флотів Російської Федерації, які перед відправкою до зони бойових дій проходять лише базову підготовку протягом двох тижнів. Це додатково знижує боєздатність підрозділів Росії, вважають у Міністерстві оборони України.