Серпень, 26 в 17:17

Представники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) отримали гарантії безпеки для візиту місії на окуповану російськими військами Запорізьку атомну електростанцію (АЕС).

Про це повідомив у коментарі журналістам президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, гарантії отримані як від України, так і від російської сторони.

– Існують дуже серйозні побоювання щодо ядерної безпеки. Війна аж ніяк не повинна підривати цю безпеку. Ми отримали гарантії від української та російської сторони для самостійної місії, – зазначив Макрон.

Він уточнив, що перебуває в контакті з МАГАТЕ, а також розмовляв із президентом України Володимиром Зеленський та кремлівським диктатором Володимиром Путіним з цього приводу.

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Макрон запевнив, що візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС очікується вже найближчим часом.

– Я зустрівся з гендиректором (МАГАТЕ, – Ред.) вчора вранці після багатьох контактів протягом літа та переговорів із президентами Зеленським і Путіним, – заявив французький лідер.

Макрон додав, що ситуація на ЗАЕС викликає дуже сильне занепокоєння з приводу ядерної безпеки.

– Цивільна атомна енергетика не повинна бути знаряддям війни, – заявив він.

Днями гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що місія агентства може вирушити на Запорізьку АЕС протягом найближчих днів. Гроссі планує сам її очолити.

Західні ЗМІ інформували, що представники МАГАТЕ хочуть відвідати АЕС до 5 вересня. До складу місії можуть увійти спеціалісти з безпеки, а також посадовці, відповідальні за облік ядерних матеріалів на об’єктах. Залучення експертів із безпеки дозволить оцінити наслідки обстрілів Запорізької атомної станції, які періодично здійснюють війська РФ.

Під час переговорів щодо поїздки на АЕС ключовим було узгодження безпекових гарантій для місії МАГАТЕ.

25 серпня російські війська спровокували перше в історії відключення Запорізької АЕС від енергомережі України. Сьогодні ж один із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС вдалося під’єднати до енергомережі.

Джерело: TF1 INFO, BFM TV