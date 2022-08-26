Серпень, 26 в 19:19

Прем’єр-міністр Чехії Петро Фіала заявив, що міністри енергетики Європейського Союзу зберуться на термінове засідання, щоб обговорити енергетичну кризу, що склалася на території блоку після воєнного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Нині Чехія головує у Європейській раді.

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– Чехія скликає термінову нараду міністрів енергетики для обговорення конкретних екстрених заходів щодо врегулювання енергетичної ситуації, – написав у своєму акаунті у Twitter Петро Фіала.

.@EU2022_CZ will convene an urgent meeting of Energy Ministers to discuss specific emergency measures to address the energy situation. — Petr Fiala (@P_Fiala) August 26, 2022

Своєю чергою міністр промисловості та торгівлі Чехії Йозеф Сікела написав, що Європа перебуває в енергетичній війні з Росією, і це завдає шкоди всьому Європейському Союзу.

We are in an energy war with Russia and it is damaging the whole ????????. In agreement with the European Commission and Prime Minister @P_Fiala, I will propose to convene an extraordinary meeting of the EU Energy Council at the earliest possible date. — Jozef Síkela (@JozefSikela) August 26, 2022

Раніше президент Польщі Анджей Дуда закликав до демонтажу російського газопроводу Північний потік-2.

Старша наукова співробітниця європейського Центру Карнегі, головна редакторка блогу Стратегічна Європа Джуді Демпсі вважає, що Європу чекає важка осінь, адже ціни на енергоносії зростають.