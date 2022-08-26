Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

В ЄС проведуть екстрене засідання для обговорення “енергетичної війни” з РФ

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Євросоюз
Фото: Depositphotos

Прем’єр-міністр Чехії Петро Фіала заявив, що міністри енергетики Європейського Союзу зберуться на термінове засідання, щоб обговорити енергетичну кризу, що склалася на території блоку після воєнного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Нині Чехія головує у Європейській раді.

Зараз дивляться

– Чехія скликає термінову нараду міністрів енергетики для обговорення конкретних екстрених заходів щодо врегулювання енергетичної ситуації, – написав у своєму акаунті у Twitter Петро Фіала.

Своєю чергою міністр промисловості та торгівлі Чехії Йозеф Сікела написав, що Європа перебуває в енергетичній війні з Росією, і це завдає шкоди всьому Європейському Союзу.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда закликав до демонтажу російського газопроводу Північний потік-2.

Старша наукова співробітниця європейського Центру Карнегі, головна редакторка блогу Стратегічна Європа Джуді Демпсі вважає, що Європу чекає важка осінь, адже ціни на енергоносії зростають.

Читайте
Зима без російського газу: чи витримає Європа енергетичний шантаж Кремля

Джерело: The Guardian
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка