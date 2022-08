Прем’єр-міністр Чехії Петро Фіала заявив, що міністри енергетики Європейського Союзу зберуться на термінове засідання, щоб обговорити енергетичну кризу, що склалася на території блоку після воєнного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Нині Чехія головує у Європейській раді.

Своєю чергою міністр промисловості та торгівлі Чехії Йозеф Сікела написав, що Європа перебуває в енергетичній війні з Росією, і це завдає шкоди всьому Європейському Союзу.

We are in an energy war with Russia and it is damaging the whole ????????. In agreement with the European Commission and Prime Minister @P_Fiala, I will propose to convene an extraordinary meeting of the EU Energy Council at the earliest possible date.

— Jozef Síkela (@JozefSikela) August 26, 2022