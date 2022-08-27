США і НАТО вперше в історії провели для Путіна межу, яку він не зміг переступити – ексдиректор ЦРУ

Серпень, 27 в 19:41

Російський диктатор Володимир Путін був переконаний, що якщо прокремлівська армія здійснить повномасштабний напад на Україну, тоді країни Заходу не зможуть їй протистояти. Однак він помилявся, заявив колишній директор ЦРУ та міністр оборони США Леон Панетта.

– На мій погляд, був ключовий момент, коли Володимир Путін ухвалив рішення про вторгнення, а з іншого боку стало зрозуміло, що США і наші партнери з НАТО спільно захищатимуть Україну. Тоді багато в чому війна була неминучою, тому що основним припущенням Путіна протягом багатьох років була віра в слабкість Заходу. Не тільки Америки, а й союзників з НАТО. Ось чому він напав на Крим, ось чому він ввів війська у Сирію, був активним у Лівії, і ось чому він почав дуже амбітну кібератаку на уряд США.

За його словами, російська армія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, тому що Путін відчував слабкість з боку наших союзників.

– Він зробив усе це тому, що відчував слабкість з нашого боку. Так було і з Україною. На мій погляд, Путін був переконаний, що якщо він нападе, тоді жоден західник йому не протистоїть. Однак США та НАТО вперше в історії провели для Путіна межу, яку він не зміг переступити. Це було важливо, – вважає колишній міністр оборони США.