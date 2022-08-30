Серпень, 30 в 12:14

У вівторок, 30 серпня, на АЗС у Польщі здорожчали бензин марки А-98 та дизельне паливо. Водночас середня ціна бензину А-95 залишається стабільною четвертий день поспіль – з 27 серпня.

Так, літр бензину марки А-95 продають на АЗС за ціною 6,47 злотих (49,9 грн за курсом Національного банку України станом на 30 серпня).

Вартість бензину А-98 зросла з 7,17 злотих за літр до 7,24 злотих/літр (55,8 грн).

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Здорожчало і дизпаливо: з 7,32 злотих/літр до 7,39 злотих за літр (56,9 грн).

Літр преміального дизеля сьогодні в середньому коштує 7,64 злотих (58,9 грн) у порівнянні з 7,59 злотих напередодні.

Автогаз (LPG) навпаки трохи здешевшав: з 3,11 злотих/літр до 3,10 злотих за літр (23,9 грн).

У різних воєводствах Польщі ціни на пальне відрізняються. Наприклад, бензин марки А-95 найдешевше продають у Любуському воєводстві (5,66 злотих за літр або 43,6 грн), а найдорожче – в Куявсько-Поморському воєводстві (6,81 злотих/літр або 52,5 грн).

Ціни на літр бензину А-98 коливаються від 6,58 злотих (50,7 грн) у Люблінському воєводстві до 7,58 злотих (58,4 грн) в Опольському воєводстві.

Нещодавно директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн поінформував, що найближчим часом навряд чи будуть суттєві коливання цін на бензин, дизель та скраплений газ.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl