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Місія МАГАТЕ прибула до Києва перед візитом на Запорізьку АЕС – CNN

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Місія МАГАТЕ вирушає на ЗАЕС 29 серпня 2022

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії прибула до Києва перед візитом на Запорізьку атомну електростанцію в тимчасово окупованому Енергодарі.

Візит відбувся через відновлення обстрілів російської армії по ЗАЕС та збільшення загроз щодо можливої ​​ядерної аварії.

Місію очолює глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомив у понеділок речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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– Настав день, Місія МАГАТЕ з підтримки та допомоги Запоріжжю зараз у дорозі. Ми повинні захистити безпеку найбільшого ядерного об’єкта України та Європи, – зазначив Гроссі у Twitter.

Крім того, команда з 14 експертів ядерної служби ООН прибула до Києва перед запланованим візитом на окуповану Росією Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі.

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Фото: МАГАТЕ

Джерело: CNN
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