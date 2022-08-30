Понад третина українців планують повернутися з-за кордону, коли стане безпечно – соцопитування

Серпень, 30 в 17:28

Понад третина українців, які поїхали за кордон через повномасштабне вторгнення Росії, хочуть повернутися додому після того, як на батьківщині стане безпечно. Йдеться про близько 36% громадян, які тимчасово виїхали з України.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Настрої та оцінки українських біженців. Близько 35% опитаних планують повернутися в Україну одразу після закінчення повномасштабної війни, а 13% респондентів – через рік або через декілька років, ще 7% – після відновлення роботи на підприємстві, де вони працювали, або якщо будуть впевнені, що знайдуть іншу роботу вдома.

Ще приблизно 11% планують повернутися найближчим часом, а 7% українців взагалі не планують повертатися додому (серед тих, хто має постійну роботу в країні перебування, таких 18%).

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Серед тих, хто планує повертатися в Україну, близько 88% людей планують жити в тій же області, де мешкали до війни, однак 7% мають наміри переселитися до іншої області (переважно йдеться про жителів Сходу України).

Соціологічне онлайн-опитування проводилося службою Центру Разумкова з 20 липня до 25 серпня 2022 року. Опитали 511 громадян України віком від 18 років, які після початку повномасштабної російської агресії виїхали з України. Найбільше серед українців, які перебували на території Польщі (110 осіб) та Німеччини (85 осіб). 231 людину опитали в інших країнах Європейського Союзу, 63 – поза межами ЄС (Молдова, Туреччина, Швейцарія, Велика Британія, США, Ізраїль).