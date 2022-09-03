Ердоган запропонував Путіну виступити посередником щодо ЗАЕС

Вересень, 03 в 13:55

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним 3 вересня.

Як повідомило агентство AFP, Ердоган запропонував РФ, щоб Туреччина виступила посередником у питанні Запорізької АЕС, яка перебуває під тимчасовим контролем окупаційних російських військ.

Повідомляється, що під час телефонної розмови здебільшого йшлося про Україну.

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Вони обговорили приїзд місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС та реалізацію укладеної у Стамбулі “зернової угоди” щодо експорту українського зерна.

Також сторони висловили рішучість продовжувати будівництво атомної станції Аккую в Туреччині згідно з планами (АЕС Аккую у турецькій провінції Мерсін споруджується за російським проєктом, – Ред.).

Ердоган і Путін домовилися детально обговорити ці питання під час зустрічі в Самарканді (Узбекистан) на саміті Шанхайської організації співробітництва 15-16 вересня.

Востаннє Ердоган та Путін зустрічалися у Сочі 5 серпня. Тоді сторони досягли угоди про платежі за російський газ у рублях.