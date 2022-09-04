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Держава не утримує: у Польщі працюють понад 1 млн українців

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Держава не утримує: у Польщі працюють понад 1 млн українців
Фото: Depositphotos

У Польщі працюють понад 1 млн українців. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, відповідаючи на запитання про державну допомогу біженцям.

– Для тих із вас, хто думав, що польська держава їх утримує, я вже сьогодні відповім, що так не є, бо вони платять податки, платять внески до Управління соціального страхування. Понад 1 млн осіб – частина з тих, які вже раніше працювали, і значна частина тих, що приїхали, також почала працювати, – сказав прем’єр-міністр.

Моравецький зазначив, що світова спільнота й надалі допомагатиме Україні постачанням зброї та гуманітарними діями.

Він висловив сподівання, що внаслідок санкцій Росія щомісяця зазнаватиме збитків, і це вплине на президента РФ Володимира Путіна.

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Нагадаємо, що з початку нового навчального року Польща прийняла майже 200 тис. українських учнів. 

А загалом через повномасштабну війну Росії проти України за кордон виїхало понад 600 тис. школярів.

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Джерело: Polskie radio

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