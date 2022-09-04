Вересень, 04 в 20:58

Уряд Німеччини погодив пакет допомоги у розмірі €65 млрд для підтримки громадян та компаній на тлі зростання інфляції та підвищення витрат на енергію.

– Наша країна переживає важкі часи. Ми нікого не залишимо одного. Ми переживемо цю зиму, – сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Він також додав, що Росія більше не є надійним енергетичним партнером.

У рамках оголошеного пакету допомоги з 1 грудня пенсіонери отримають одноразову виплату €300, а студенти – €200.

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Люди, які мають право на житлову допомогу, додатково отримають допомогу на опалення у розмірі €415.

Шольц повідомив, що уряд Німеччини збирається використати доходи від непередбачених податків, щоб знизити ціни на газ, нафту та вугілля для кінцевих споживачів.

Влада направить €1,5 млрд на забезпечення мешканців недорогими квитками на транспорт, а також надасть 9 000 енергоємних компаній податкові пільги у розмірі €1,7 млрд.

Зазначимо, що це вже третій пакет допомоги, який спрямований на боротьбу з інфляцією. Загалом на це влада Німеччини направила €95 млрд.

Урядова допомога надходить на тлі енергетичної кризи, яка посилилася після того, як 2 вересня російський монополіст Газпром зупинив транзит газопроводом Північний потік на невизначений термін.

Очікується, що зростання цін на енергоносії призведе до зростання інфляції у Німеччині та єврозоні приблизно до 10% до кінця цього року – це найвищий показник за останні десятиліття. У серпні інфляція у Німеччині зросла до 7,9%.

Джерело: Der Spiegel