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У Молдову намагались завезти партію одягу і прапорів із символами Z і V

Валентина Чорна, редакторка стрічки
символи V Z

У Молдову намагались завезти партію одягу і прапорів із символами російських окупантів Z і V.

Відповідне екіпірування митники виявили на КПП Леушени у мікроавтобусі, який їхав із Росії.

Як повідомили у митній службі, за кермом авто був громадянин Молдови.

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Під час перевірки мікроавтобуса Mercedes Benz Sprinter було виявлено партію камуфльованих костюмів та кепок, а також прапори, на яких намальовані символи Z, V, танки з цими літерами, а внизу напис Сила в правді.

Митники вилучили партію товару, наразі з’ясовуюються усі обставини інциденту.

Нагадаємо, що у квітні парламент Молдови заборонив використання символів воєнної агресії РФ, зокрема, георгіївської стрічки, символів Z і V.

За виготовлення, продаж, публічне використання та розповсюдження цих атрибутів та символів передбачені штрафи.

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Джерело: Newsmaker

Фото: Митна служба Республіки Молдова

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