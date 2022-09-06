Вересень, 05 в 22:48

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що російська армія ще не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей у повномасштабній війні в Україні.

Про це повідомляє британське видання The Guardian із посиланням на виступ Воллеса у парламенті.

За його словами, Росія продовжує втрачати значну кількість техніки та особового складу на війні в Україні.

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– За оцінками, на сьогодні загинуло понад 25 тис. російських солдатів. А всього, якщо ви порахуєте вбитих, поранених, взятих у полон або десятки тисяч дезертирів, то це понад 80 тис., – заявив міністр оборони.

Бен Воллес вважає, що такі втрати російської армії вплинуть довгостроково на її майбутню боєздатність.

– Росія ще не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей. І зараз триває 194-й день того, що загалом планувалося як місячна кампанія, — зазначив голова Міноборони Великої Британії.

За його словами, українська армія має реальні успіхи на фронті, хоча і зазнає втрат через важкі бої.

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Раніше повідомлялося, що Велика Британія має намір розширити тривалість підготовки українських військових та додати ще два тижні тренувань.