Міністр оборони Великої Британії заявив про провал стратегічних цілей РФ в Україні
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що російська армія ще не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей у повномасштабній війні в Україні.
Про це повідомляє британське видання The Guardian із посиланням на виступ Воллеса у парламенті.
За його словами, Росія продовжує втрачати значну кількість техніки та особового складу на війні в Україні.
– За оцінками, на сьогодні загинуло понад 25 тис. російських солдатів. А всього, якщо ви порахуєте вбитих, поранених, взятих у полон або десятки тисяч дезертирів, то це понад 80 тис., – заявив міністр оборони.
Бен Воллес вважає, що такі втрати російської армії вплинуть довгостроково на її майбутню боєздатність.
– Росія ще не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей. І зараз триває 194-й день того, що загалом планувалося як місячна кампанія, — зазначив голова Міноборони Великої Британії.
За його словами, українська армія має реальні успіхи на фронті, хоча і зазнає втрат через важкі бої.
Раніше повідомлялося, що Велика Британія має намір розширити тривалість підготовки українських військових та додати ще два тижні тренувань.