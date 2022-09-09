Вересень, 08 в 23:56

У четвер, 8 вересня, Сейм Латвії підтримав поправки до закону, згідно з яким встановлюється повна незалежність Латвійської православної церкви з усіма її єпархіями, парафіями та установами від будь-якої церкви за межами Латвії.

Про це повідомляється на сайті Сейму.

Зазначається, що закон зміцнив автономію ЛПЦ, а це рішення Сейму відповідає інтересам латиського православ’я, всього суспільства та національної безпеки.

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– З прийняттям закону була зміцнена автономія і незалежність Латвійської православної церкви, що історично існувала, що запобігло впливу або владі Російської православної церкви над нашою православною церквою, – заявив Артус Кайміньш, голова комітету з прав людини і громадських справ.

Закон також визначає порядок призначення голів церков, митрополитів, архієпископів і єпископів, а також про звільнення їх із посад.

Тепер до 31 жовтня Латвійська православна церква має привести свій статут у відповідність до поправок, внесених до закону про статус церкви.

Нагадаємо, що Естонія, Латвія, Литва та Польща у ніч на 19 вересня заборонять в’їзд росіянам із шенгенськими візами.