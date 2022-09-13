Вересень, 13 в 8:26

У Міноборони Азербайджану заявили, що відповідальність за загострення ситуації на кордоні лежить на військово-політичному керівництві Вірменії.

Зокрема, у відомстві зазначили, що присутність особового складу і техніки збройних сил Вірменії в карабаській економічній зоні Азербайджану продовжується.

Тому у відповідь на провокацію Вірменії азербайджанська армія застосовує локальні контрзаходи, внаслідок чого вогневі точки нейтралізовані.

Зараз дивляться

– Продовжувана Вірменією політика військового авантюризму та реваншизму, інтенсивний обстріл позицій азербайджанської армії на Кельбаджарському, Лачинському, Дашкасанському та Гедабейському напрямках протягом останнього місяця та масштабні провокації, які вона застосувала сьогодні, є основними причинами ескалації конфлікту, – йдеться у заяві Міноборони Азербайджану.

Тим часом прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вночі 13 вересня скликав засідання Ради безпеки через загострення ситуації на кордоні з Азербайджаном.

Під час цієї зустрічі вирішили офіційно звернутися до Росії та до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), до складу якої, крім РФ та Вірменії, входять ще Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.

Також Вірменія вирішила звернутися до Ради Безпеки ООН для реалізації положень Договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня Азербайджан і Вірменія заявили про провокації та обстріли. Обидві сторони звинуватили один одного у початку ескалації.

Зокрема, Азербайджан стверджує, що Вірменія розпочала широкомасштабні провокації, тому азербайджанські військовослужбовці ведуть інтенсивний вогонь по позиціям Вірменії.

Зауважимо, що конфлікт між Вірменією та Азербайджаном триває вже не один рік. Все через територію Нагірного Карабаху.

Це регіон на Південному Кавказі, більшу частину жителів якого становлять вірмени. В радянські часи він належав до Азербайджанської Радянської Республіки. Однак наприкінці 1980-х років провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль.

У грудні 1991 року в самопроголошеній Нагірно-Карабаській республіці пройшов так званий референдум за незалежність, однак міжнародна спільнота його не визнала.

Хоча Нагірний Карабах визнали міжнародною частиною Азербайджану, проте контролюють його етнічні вірмени. Час від часу тут поновлюються бої на кордоні.

Джерело: Міноборони Азербайджану, Нікол Пашинян