Вересень, 16 в 21:17

Греція з Німеччиною остаточно погодили схему кругового обміну, відповідно до якої грецька сторона передасть Україні 40 радянських бойових машин піхоти БМП-1 в обмін на таку ж кількість більш сучасних німецьких Marder.

Про це повідомило міністерство оборони Греції.

У заяві зазначили, що відповідно до рішення прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса та канцлера Німеччини Олафа Шольца, міністр національної оборони Нікос Панайотопулос та міністр оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт з метою підтримки оборони України домовились про передачу з Греції в Україну 40 броньованих машин БМП-1, що будуть замінені бойовими броньованими машинами Marder, які Німеччина надасть Греції.

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Нагадаємо, напередодні міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт обіцяла завершити круговий обмін з Грецією, щоб Україна могла отримати радянські БМП, водночас відкинувши прямі постачання Marder в Україну.

Наприкінці травня канцлер Олаф Шольц анонсував обмін, у межах якого Німеччина передає Греції 50 німецьких бронетранспортерів Marder, а Греція швидко постачає в Україну бронемашини радянського виробництва.