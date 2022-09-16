Вересень, 16 в 18:12

Франція, Польща та Німеччина дали згоду на створення спеціальної європейської місії для навчання українських військових на території ЄС.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ, яку опублікували на сайті МЗС Німеччини.

Дипломати погодилися, що ЄС повинен дотримуватися єдиної позиції у війні, яку розв’язала Росія проти України.

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– Ключовою була і залишається тверда та єдина реакція Європейського Союзу та його держав-членів, які засуджують війну, пропонують притулок біженцям, вживають обмежувальних заходів проти Росії і надають підтримку Україні, – зазначили вони.

Очільники МЗС Німеччини, Франції та Польщі вважають, що Україна потребує підтримки у довгостроковій перспективі. Вона передбачає не лише забезпечення обладнанням, а й створення спеціальної європейської місії з навчання та допомоги в ЄС для українських сил, яка також забезпечить технічне обслуговування та ремонт військової техніки.

Нагадаємо, 16 вересня президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму $600 млн. Крім додаткових боєприпасів для систем HIMARS, там є десятки тисяч 105-мм артилерійських снарядів, тисяча точних 155-мм снарядів, а також системи протидії безпілотникам.