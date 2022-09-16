Вересень, 16 в 20:25

Швейцарія приєдналася до Європейського Союзу, призупинивши дію угоди про спрощення візового режиму з Росією.

Про це повідомляється на сайті швейцарського уряду.

– Призупинення дії угоди не означає загальне заморожування віз для росіян, а навпаки, вони повинні будуть використовувати звичайну візову процедуру для в’їзду до Швейцарії, – йдеться у заяві.

Зазначимо, що 9 вересня ЄС призупинив угоду про спрощення візового режиму з Росією у відповідь на повномасштабну війну в Україні, яку розв’язала РФ.

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– Швейцарія зацікавлена в тому, щоб зробити внесок у спільну та єдину візову політику на європейському рівні. Інакше ми ризикуємо зіткнутися зі збільшенням кількості заявок на отримання віз, які подають до представництв за кордоном громадяни Росії, які прагнуть обійти рішення ЄС, – йдеться у заяві.

Швейцарія та РФ підписали угоду про спрощення видання віз громадянам у 2009 році. У рамках угоди було спрощено візову процедуру для певних груп людей і цілей поїздки, а візові збори були зменшені або скасовані.

Відтепер візові процедури для російських громадян базуватимуться на звичайних правилах Візового кодексу.