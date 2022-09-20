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Рішення вже на столі, але є одна вимога – ЗМІ про постачання танків із США

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Рішення вже на столі, але є одна вимога – ЗМІ про постачання танків із США
Фото: Depositphotos

Домовленість про постачання Сполученими Штатами танків для Збройних сил України досягнута.

Про це повідомив репортер американського видання Foreign Policy Джек Детч з посиланням на слова одного з представників оборонного відомства США.

За словами Джека Детча, рішення вже “на столі”, однак Україні необхідно виконати одну вимогу.

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Зокрема, перш ніж отримати танки, Україна має продемонструвати спроможність використовувати сучасні моделі озброєння.

Раніше, додає Джек Детч, країни Заходу вже надали Україні танки радянського зразка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 209-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Jack Detsch

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