Домовленість про постачання Сполученими Штатами танків для Збройних сил України досягнута.

Про це повідомив репортер американського видання Foreign Policy Джек Детч з посиланням на слова одного з представників оборонного відомства США.

За словами Джека Детча, рішення вже “на столі”, однак Україні необхідно виконати одну вимогу.

NEW: U.S. defense official said “tanks are on the table” for Ukrainian forces but Ukraine will need to show the ability to maintain more modern variants to receive them.

Western countries have already provided Ukraine with Soviet-era tanks.

— Jack Detsch (@JackDetsch) September 19, 2022